BiH uvodi rigorozne kazne za bahate vozače, neke će biti i po 5.000 maraka?

U Hrvatskoj je u proteklih pet godina privremeno oduzeto gotovo hiljadu i po motornih vozila, a od toga 300 trajno, odlukom nadležnih sudova. Takve efikasnosti u kažnjavanju bahatih vozača u Bosni i Hercegovini nema, a brojni su slučajevi teških saobraćajnih nesreća u kojima su ginuli nedužni.

Može li se u Parlamentu skupiti dovoljno ruku da bi se trajno i drakonski kaznili bahati vozači u Bosni i Hercegovini?

Prijedlog za rješavanje problema sigurnosti u saobraćaju je, po uzoru na regiju, na stolu, a na potezu su zastupnici, javlja Federalna televizija.

Crna statistika

Crna i ubojita je statistika nesreća na putevima u Bosni i Hercegovini. Stotine mrtvih alarmiraju da kaznena politika stara dvije decenije nije alat kako zaustaviti ubice na četiri točka.

U prvih sedam mjeseci ove godine izdato je 250.000 prekršajnih naloga zbog prekoračenja brzine u Kantonu Sarajevo, što je porast od 65.000 u odnosu na isti period prošle godine.

“Svaki dan najmanje 750 vozača biva sankcionisano prekšajnim nalogom zbog prekomjerne brzine. Najmanje njih četiri danas svaki dan u Kantonu Sarajevo voze bez položenog vozačkog ispita”, ističe Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (NiP).

Prolazak kroz crveno, alkohol, droga, mobitel – karakteristike su bahatih vozača, zbog kojih ginu bh. građani. U četvrtak će parlamentarci glasati o kažnjavanju bahatih vozača i rigoroznijim kaznama i tada će se pokazati koliko ima onih koji nisu svjesni težine ovog problema i posljedica.

Šta predviđa zakon

“Zakon predviđa da se pod bahatom vožnjom podrazumijeva vožnja koja je brzina iznad 40 na sat u odnosu na propisanu u gradu, 60 izvan grada, nekoliko uzastopnih prolazaka kroz crveno svjetlo u određenom vremenskom periodu, prestizanje kolona na punoj liniji.

To su sve, pored ostaloga, elementi bahate vožnje koji će moći biti sankcionisani rigoroznim i finansijskim kaznama, a ponavljačima će moći biti oduzeto vozilo – što privremeno, što trajno”, objašnjava Saša Magazinović, zastupnik SDP-a u Zastupničkom domu PSBiH.

Kaznena sankcija i do 5.000 maraka je prijedlog s ciljem povećanja sigurnosti na bh. cestama, posebno za one koji voze pod dejstvom opojnih droga, koji odbijaju testiranje, a potencijalno su ubice za volanom.

“Samo u Sarajevu od 356 zahtijevanih testiranja 336 vozača odbilo je taj test i platio mizernu novčanu kaznu. To je sve što policajac može uraditi i to je dovoljan alarm da se zakon mijenja. Po ovom zakonu vozači koji odbiju test plaćaju hiljadu maraka kaznu i policija ima mogućnost da ih privede u policijsku poziciju i zadrži do 12 sati, kao što je i za vozače pod utjecajem alkohola”, dodaje Magazinović.

“Višu će kaznu ili sankiciju dobiti onaj ko krši javni red i mir zato što je pijanu u nekom parku nego onaj koji pijan sjedi za volanom automobila i postoji mogućnost da će ubiti nekoga u toj situaciji”, ističe Katica.

Izmjene zakona o sigurnosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini test su za bh. parlamentarce, koji svojim glasom daju podršku – ne represiji već spasu života od onih koji će prvi put dobiti i zakonsko ime – bahati vozači.