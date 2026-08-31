Danas sunčano, popodne mogući pljuskovi

Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatlim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 30 do 36, na jugu do 39 °C.

Za tuzlansku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog visokih temperatura. “Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe”, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, uz zadržavanje umjerenog toplotnog opterećenja tokom dana. Najosjetljivije kategorije stanovništva mogu osjećati blaže tegobe usljed visokih temperatura, naročito u poslijepodnevnim satima. Preporučuje se planiranje aktivnosti u svježijim dijelovima dana, uz dovoljan unos tečnosti i zaštitu od sunčevog zračenja. Jutarnje temperature bit će ugodnije, što će omogućiti povoljnije uslove za boravak i aktivnosti na otvorenom.