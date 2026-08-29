Manifestacija “OGUS”: Publika uživala u projektu Mikija Trifunova i grupe Konvoj

Na Ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik, publika je sinoć mogla uživati u autorskom projektu Mikija Trifunova i grupe Konvoj pod nazivom “Svjedok”, u okviru manifestacije “Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026”.

U prisnoj atmosferi i neposrednom kontaktu publika je uživala u intimnom umjetničkom putovanju koje spaja poeziju, muziku i snažnu glumačku interpretaciju.

Miodrag Miki Trifunov, jedan od najznačajnijih bh. glumaca i umjetnika, iza sebe ima bogatu i impresivnu karijeru obilježenu teatrom, poezijom i televizijom.

Prepoznatljiv po snažnoj interpretaciji, britkosti i posebnoj scenskoj energiji, Trifunov ni u osmoj deceniji života ne gubi umjetničku svježinu i snagu izraza kojom publiku ostavlja bez daha.

Uz Mikija Trifunova nastupio je i bend Konvoj, koji čine Hamdija Salihbegović i Nedžad Merdžanović, dajući performansu dodatnu muzičku dubinu i emotivnu snagu, a izveli su i nekoliko svojih poznatih pjesama što je dodatno dalo ugođaj ovoj prelijepoj umjetničkoj večeri.

Pokrovitelj manifestacije “OGUS” je Grad Srebrenik, a organizator Centar za kulturu i informisanje.