Košarkaši Bosne i Hercegovine večeras gostuju Litvancima

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas nastavlja borbu za plasman na Svjetsko prvenstvo. Zmajevi će u Vilniusu od 17:30 sati odmjeriti snage s Litvanijom u drugom kolu druge faze kvalifikacija, samo nekoliko dana nakon velike pobjede protiv Italije u Tuzli.

Bh. reprezentacija u Litvaniju je stigla u dobroj atmosferi zbog trijumfa nad Italijanima, ali uz brojne probleme koji su pratili ekipu.

Aleksandar Lazić morao se povući iz reprezentacije zbog prijetnji i pritiska koji su dolazili iz RS-a. Dodatne poteškoće izazvali su problemi s opremom koja je tokom transporta „zaglavila“ u Varšavi, zbog čega su reprezentativci morali improvizovati s odjećom i obućom za treninge.

Selektor Zmajeva na raspolaganju ima Adina Vrabca, Amara Gegića, Amara Alibegovića, Adnana Arslanagića, Edina Atića, Darka Talića, Aliju Islamovića, Vojina Ilića, Jusufa Nurkića, Kenana Kamenjaša i Luku Garzu.

Bosna i Hercegovina trenutno se nalazi na četvrtom mjestu u grupi sa omjerom od tri pobjede i četiri poraza. Plasman na Svjetsko prvenstvo izborit će tri najbolje reprezentacije iz grupe.

Susret Litvanije i Bosne i Hercegovine zakazan je za 17:30 sati po vremenu u Bosni i Hercegovini. Utakmicu će ljubitelji košarke moći pratiti uživo na Arena Sport 1.