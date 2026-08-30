Bećirović u Srebreniku: Razvoj ne smije biti privilegija većih centara

Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović boravio je u Srebreniku, na poziv gradonačelnika Adnana Bjelića.

U sadržajnom razgovoru Bećirović i Bjelić razmotrili su najvažnije razvojne prioritete Srebrenika, mogućnosti unapređenja poslovnog ambijenta, realizaciju infrastrukturnih projekata i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta. U središtu razgovora bili su proizvodni i izvozni potencijali lokalne privrede, podrška poduzetništvu i potreba snažnijeg povezivanja i koordinacije različitih nivoa vlasti radi ubrzavanja razvoja.

Gradonačelnik Bjelić i predsjednik Gradskog vijeća Nisvet Sejdinović informirali su predsjedavajućeg Bećirovića o aktivnostima i planovima grada Srebrenika usmjerenim na privredni rast i poboljšanje kvaliteta života građana. Ukazali su na konkretne potrebe lokalne zajednice u oblastima saobraćajne i komunalne infrastrukture, razvoja privrednih kapaciteta, obrazovanja, kulture i sporta.

Bećirović je istakao da Srebrenik ima bogatu poduzetničku tradiciju i ljude koji svojim znanjem i radom stvaraju novu vrijednost.

„Srebrenik je grad vrijednih ljudi, uspješnih privrednika i značajnih razvojnih mogućnosti. Ovakve lokalne zajednice pokreću ekonomiju i doprinose napretku cijele države. Naša obaveza je da stvaramo sigurnije i povoljnije uslove za nove investicije, razvoj domaćih kompanija i otvaranje kvalitetnih radnih mjesta“, rekao je Bećirović.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH naglasio je da napredak Bosne i Hercegovine mora biti vidljiv u svakom njenom gradu i svakoj lokalnoj zajednici, te da razvoj ne smije biti privilegija nekolicine većih centara. Govoreći o razvoju infrastrukture i ulaganjima u privredu, dodao je kako građani u svim dijelovima Bosne i Hercegovine imaju pravo na kvalitetnu infrastrukturu, efikasne javne usluge, dostupno obrazovanje i mogućnost dostojanstvenog rada.

„Da bi se postigao sveobuhvatan uspjeh, neophodna je bolja koordinacija svih nivoa vlasti i snažnija podrška projektima koji donose konkretne rezultate i poboljšavaju život“, zaključio je Bećirović.

Bećirović, Bjelić i Sejdinović položili su cvijeće na spomen-obilježjima i centru grada i Gornjem Srebreniku i odali počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine.