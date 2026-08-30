“OGUS 26”: Na Ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku održana smotra folklora

U okviru manifestacije “OGUS 26” sinoć je na Ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku održana smotra folklora, događaj koji je privukao veliki broj građana koji su mogli uživati u programu koji su izvela kulturno umjetnička društva.

Osim KUD “Mehmed Ibrahimović” koje je organizator ove smotre, bogat i prelijep program za publiku u Srebreniku izvela su i društva iz Janje, Viteza,Maoče,Srnica, Teočaka,Doboja, Prokosovića i “GFA” Srebrenik.

Bio je ovo najposjećeniji sadržaj manifestacije “OGUS 26” i i jedno prelijepo veče uz tradicionalne igre, pjesme i koreografiju.

Ovim programom ujedno se i zatvara ovogodišnja manifestacija koja je počela još 8. avgusta i koja je protekla uz niz zanimljivih sadržaja, pod pokroviteljstvom Grada Srebrenika, a u organizaciji Centra za kulturu i informisanje Srebrenik