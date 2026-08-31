Zvanična izborna kampanja za Opće izbore u BiH počinje 4. septembra

Zvanična izborna kampanja za Opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini počinje 4. septembra, tačno mjesec prije izlaska građana na birališta.

Opći izbori bit će održani u nedjelju, 4. oktobra, a od početka kampanje političke stranke, koalicije i kandidati moći će zvanično predstavljati svoje programe, organizovati predizborne skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje.

Do 4. septembra na snazi je zabrana preuranjene kampanje. CIK je precizirao da se preuranjenom kampanjom smatra predstavljanje i promocija kandidata ili programa političkog subjekta od dana raspisivanja izbora do zvaničnog početka kampanje, uključujući aktivnosti u elektronskim, štampanim i online medijima te na društvenim mrežama.

Ni početak zvanične kampanje ne znači da je sve dozvoljeno.

Izbornim pravilima zabranjeni su govor mržnje i sadržaji kojima se podstiču mržnja, diskriminacija ili nasilje. Zabrana obuhvata i fotografije, simbole, audio i videosnimke, poruke i sadržaje objavljene putem interneta, društvenih mreža i mobilnih aplikacija. Zabranjena je i zloupotreba djece u političke svrhe.

Političkim subjektima nije dozvoljeno ni ometanje skupova protivnika, sprečavanje novinara da obavljaju svoj posao, lažno predstavljanje u ime drugog političkog subjekta niti nošenje i pokazivanje oružja na političkim skupovima. Izborni materijal ne može se postavljati na institucije vlasti, javne ustanove i preduzeća, vjerske objekte te druga mjesta na kojima oglašavanje nije dozvoljeno.

Posebno pitanje ove izborne godine bit će korištenje javnih resursa.

CIK je već upozorio nosioce funkcija i kandidate da službene prostorije, vozila, opremu i druga javna sredstva ne smiju koristiti za političku promociju. Zabranjeno je i uključivanje državnih službenika u stranačku promociju tokom radnog vremena, kao i predstavljanje kandidata i stranaka na događajima koje finansiraju javne institucije ili javna preduzeća.

Funkcioneri mogu nastaviti obavljati redovne poslove, ali službenu funkciju ne smiju pretvarati u sredstvo izborne promocije.

CIK je već tokom perioda prije kampanje pokretao postupke i kažnjavao političke subjekte zbog preuranjene promocije.

Za preuranjenu kampanju političkom subjektu može biti izrečena novčana kazna od 3.000 do 30.000 KM, dok kandidat koji je lično odgovoran može biti kažnjen iznosom od 3.000 do 15.000 KM.

Kod težih kršenja izbornih pravila CIK ima mogućnost izricanja novčanih sankcija do 30.000 KM, ali i uklanjanja kandidata sa kandidatske liste, pa čak i poništavanja ovjere političkog subjekta, zavisno od težine i učestalosti prekršaja.

Izborni zakon ograničava i iznose koje politički subjekti mogu potrošiti tokom kampanje.

Maksimalni dozvoljeni trošak računa se prema broju birača u izbornim jedinicama u kojima stranka ili kandidat učestvuju. Za izbore za Predsjedništvo BiH, Parlamentarnu skupštinu BiH, Predstavnički dom Parlamenta FBiH, Narodnu skupštinu RS te predsjednika i potpredsjednike RS limit iznosi 30 feninga po biraču, dok je za kantonalne skupštine predviđeno 20 feninga po biraču.

Političke stranke i nezavisni kandidati moraju imati poseban račun namijenjen finansiranju kampanje. Novac predviđen za kampanju mora biti uplaćen na taj račun, a sredstva s njega ne mogu se koristiti za druge svrhe. CIK-u se dostavljaju i izvještaji o izvorima finansiranja i troškovima kampanje.

Zvanična kampanja traje 30 dana i završava početkom perioda izborne šutnje, 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta.

Od 4. septembra tako slijedi mjesec intenzivnijih političkih skupova, plakata, spotova, objava na društvenim mrežama i predstavljanja kandidata, ali i pojačanog nadzora CIK-a nad načinom na koji se stranke i kandidati bore za glasove birača.

Tuzlainfo.ba