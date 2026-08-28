Košarkaši BiH večeras u tuzlanskom Mejdanu dočekuju selekciju Italije, evo gdje možete gledati direktan prijenos

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u tuzlanskom Mejdanu drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo otvara utakmicom protiv Italije.

Ulaznice su rasprodane, očekuje se sjajna atmosfera i vrhunska košarka. Selektor Dario Gjergja o duelu s Azzurrima kaže:

“Igramo protiv fenomenalne i kompletne reprezentacije koja na svakoj poziciji ima po dva-tri igrača. Njihova vanjska linija je šuterski, rekao bih, jedna od najboljih u Evropi. Treba ih svesti na neku igru pet na pet i pokušati iskoristiti naše prednosti. Prije svega moramo imati disciplinu igre”.

Šef stručnog štaba našeg nacionalnog tima odlučio je na parket poslati ovih 12 Zmajeva: Adin Vrabac, Amar Gegić, Aleksandar Lazić, Amar Alibegović, Adnan Arslanagić, Edin Atić, Darko Talić, Asim Gutić, Alija Islamović, Jusuf Nurkić, Kenan Kamenjaš i Luka Garza.

Susret počinje u 20 sati, uz direktan TV prenos na kanalu Arena Sport 1