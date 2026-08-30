U srijedu počinje nova era kina u Srebreniku: Veliki svjetski hit “Odiseja” uz novu, vrhunsku opremu

U srijedu 2. septembra počinje nova era kina i čarolije filma u Srebreniku i to uz veliki svjetski filmski hit “Odiseja”.

U Domu kulture u Srebreniku završena je instalacija nove opreme koja će omogućiti vrhunski doživljaj gledanja filmova i ostalih kulturnih i drugih sadržaja.

Radi se veoma kvalitetnom kino projektoru sa velikim kino platnom i Dolby surround zvukom.

Na ovaj način Srebrenik će imati vrhunski kino ugođaj kakav još uvijek nemaju ni neke mnogo veće sredine u našoj zemlji i regiji.

Vrijednost projekta je oko 350 000 KM, a sredstva su obezbijeđena zahvaljući uspješnoj aplikacija Grada Srebrenika na javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta, uz sufinansiranje iz Budžeta Grada Srebrenika.