Nova velika ulaganja u sportsku infrastrukturu u Srebreniku

Još jedno značajno ulaganje u sportsku infrastrukturu uskoro bi trebalo realizovno u Srebreniku, s obzirom da je po javnom pozivu Federalnog ministarstva kulture i sporta Gradu Srebreniku odobreno je ukupno 350.000 KM.

Radi se o 200.000 KM za izgradnju objekta sa svlačionicama u Sportsko-rekreativnoj zoni te 150.000 KM za rekonstrukciju i izgradnju atletske staze sa tartan podlogom.

-“U Sportsko-rekreativnoj zoni već smo izgradili sedam sportskih terena, prostor koji će sve više postajati mjesto okupljanja djece, mladih, sportista i rekreativaca.

Sljedeći korak je izgradnja kvalitetnog pratećeg objekta sa svlačionicama i sadržajima neophodnim za funkcionisanje sportske zone.

Objekat će služiti sportistima i ekipama, ali i sudijama, organizatorima takmičenja, a planirani su i sadržaji koji će omogućiti kvalitetniju ugostiteljsku ponudu i dodatno unaprijediti kompletan prostor.

Istovremeno, atletska staza sa tartan podlogom predstavlja još jedan važan korak u razvoju sporta u našem gradu.

Želimo stvoriti prostor na kojem će naša djeca moći trenirati atletiku, razvijati brzinu, izdržljivost i motoričke sposobnosti, ali i prostor koji će biti dostupan rekreativcima, trkačima i svim građanima koji žele aktivno provoditi svoje slobodno vrijeme.

Tartan podloga pruža kvalitetnije i sigurnije uslove za trčanje, uz bolje ublažavanje udara i manji stres na zglobove u odnosu na tvrde podloge.

Ovo je ulaganje u zdravlje, razvoj i budućnost naše djece.

Kada smo prije nešto više od godinu dana počeli razvijati ideju Sportsko-rekreativne zone, znali smo da želimo napraviti sportski centar koji će generacijama Srebreničana biti mjesto za sport, druženje, rekreaciju i zdravo odrastanje.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je usvojila Prijedlog odluke o dodjeli sredstava drugim nivoima vlasti za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture te se veoma brzo očekuje potpisivanje ugovora po odobrenim projektima.

Hvala Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu kulture i sporta na podršci”, naveo gradonačelnikj Bjelić.