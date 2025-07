Danas u Srebreniku temperature do 36 stepeni

Danas u Srebreniku očekuje se sunčano i toplo vrijeme, s temperaturama koje će se kretati od 17°C ujutro do 36°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 6 m/s. Padavine nisu predviđene. Obucite laganu i prozračnu odjeću, sunčane naočale i šešir zbog visokih temperatura. Upozorenje: U periodu od 11:00 do 15:00 očekuje se maksimalna temperatura od 36°C, što može biti opasno za osjetljive grupe.

7 Dana

U narednih 7 dana očekuje se mješovito vrijeme. Petak i subota će biti vrlo topli, s temperaturama do 37°C, dok će nedjelja donijeti obilne pljuskove i hladnije vrijeme, s temperaturama do 25°C. Najbolji dan za izlet je subota, 26. jula, kada će biti suho i blago, s minimalnim padavinama. Upozorenje: U petak, 25. jula, od 10:00 do 14:00 očekuju se ekstremno visoke temperature do 39°C.

15 Dana

U naredna dva tjedna vrijeme će biti promjenjivo, s toplim danima i povremenim pljuskovima. Najbolji period za putovanje je od 1. do 3. avgusta, kada će biti suho i toplo, s temperaturama do 32°C. Kasnije, od 4. avgusta, očekuju se češći pljuskovi. Planirajte putovanje u prvim danima avgusta kako biste izbjegli kišno vrijeme.