Bez njih nema života: Danas je Svjetski dan pčela

Svake godine 20. maja obilježava se Svjetski dan pčela, dan posvećen podizanju svijesti o važnosti pčela i drugih oprašivača koji održavaju prirodne ekosisteme i omogućavaju sigurnu opskrbu hranom. Ovaj dan prilika je da se prisjetimo kako su ove male, često zanemarene životinje ključne za opstanak brojnih biljnih i životinjskih vrsta, uključujući i čovjeka.

Zašto baš 20. maj?

Datum nije izabran slučajno – 20. maja rođen je Anton Janša (1734–1773), pionir modernog pčelarstva iz Slovenije i veliki stručnjak za pčele. Njegov doprinos naučnom razumijevanju i očuvanju pčela prepoznat je širom svijeta, a upravo na inicijativu Slovenije, Ujedinjene nacije su 2017. godine proglasile ovaj datum Svjetskim danom pčela.

Pčele – nevidljive čuvarice prehrambenog lanca

Pčele i drugi oprašivači, poput leptira, osa i ptica, imaju presudnu ulogu u održavanju prehrambenog lanca. Više od 80 posto biljnih vrsta širom svijeta zavisi od djelovanja oprašivača. Bez njih bi mnoge namirnice koje svakodnevno konzumiramo bile mnogo rjeđe ili skuplje, a neke bi potpuno nestale sa naših stolova.

Osim što pomažu u proizvodnji hrane, pčele imaju ključnu ulogu u očuvanju biološke raznolikosti i zdravlja ekosistema. Njihov nestanak poremetio bi cijeli prehrambeni lanac.

Prijetnje pčelama: hemikalije, bolesti i gubitak staništa

Nažalost, pčele se danas suočavaju s brojnim prijetnjama. Pretjerana upotreba pesticida, uništavanje prirodnih staništa, monokulture koje smanjuju raznolikost polena, klimatske promjene, kao i nametnici i bolesti – sve to drastično smanjuje broj pčela širom svijeta.

U pojedinim dijelovima svijeta već se bilježe ozbiljni gubici pčelinjih zajednica, što izaziva zabrinutost naučnika i poljoprivrednika. Ako pčele nestanu, nestat će i veliki dio biljnog svijeta, a zajedno s njima i životinjske vrste koje zavise od tih biljaka.

Kako možemo pomoći?

Uprkos ozbiljnosti problema, svi možemo doprinijeti zaštiti pčela. Evo nekoliko načina:

Sadite medonosne biljke poput lavande, kadulje, suncokreta i djeteline u svojim vrtovima, na balkonima ili u školskim dvorištima.

Izbjegavajte pesticide, posebno one koji sadrže neonikotinoide.

Kupujte med od lokalnih pčelara i podržavajte održivo pčelarstvo.

Podržite inicijative koje štite divlje oprašivače i prirodna staništa.

Edukacija djece i mladih o važnosti pčela ključna je za razvijanje svijesti kod budućih generacija.

Danas, na Svjetski dan pčela, zastanimo na trenutak i zahvalimo ovim tihim i vrijednim bićima. Bez njih bi svijet kakav poznajemo bio nezamisliv, zato ne smijemo zaboraviti da čuvati pčele znači čuvati budućnost.