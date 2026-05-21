Velika akcija SIPA-e rezultirala hapšenjem osam osoba

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su u operativnoj akciji „Sirijus“ na području Bihaća pretresli šest lokacija.

Pretresi su izvršeni zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela „Krijumčarenje lica“ i „Organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata“ propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Uhapšena tri državljanina Pakistana

Slobode je lišeno osam lica od kojih su tri lica državljani Pakistana, koja će u toku dana na dalju nadležnost biti predata Službi za poslove sa stranicima radi sprovođenja u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu.

Državljani Bosne i Hercegovine će biti sprovedeni u prostorije SIPA-e radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, o njihovom daljem statusu će odlučiti postupajući tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Šta je pronašla i oduzela SIPA

Prilikom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti mobilni telefoni, SIM kartice i određena količina novca, pasoši i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela.

Navedene aktivnosti realizovane su na osnovu naloga Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine a u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.