Do 2050. godine Federacija će imati svega 84.000 djece mlađe od sedam godina

Stanovništvo se smanjuje zbog visoke razine emigracije među porodicama i dobro obrazovanim mladima, međutim, ovo je zemlja koja ima jednu od najnižih stopa nataliteta u svijetu, sa samo osam rođenih na 1000 osoba u 2020. godini, navodi se u publikaciji “Studija ulaganja u djecu u FBiH” koju je izradio UNICEF.

Ukupan broj stanovnika opada svake godine od 2002., a od 2019. godine samo je 15% stanovništva mlađe od 15. Diljem BiH 25 posto mladih aktivno traži posao izvan zemlje, a gotovo 90 posto njih želi napustiti zemlju na dulje razdoblje ili čak trajno. Kada je riječ o Federaciji BiH, podaci navedene publikacije govore kako je tokom 2020. godine u ovom bh. entitetu živjelo oko 116.000 djece mlađe od sedam godina, što je broj koji će se do 2050. godine ubrzano smanjiti na oko 84.000. Navedeni podaci predstavljaju izazov koji prijeti dugoročnom razvitku, kao i kvaliteti i održivosti sustava socijalnih usluga u BiH. – Očekuje se da će to usporiti gospodarski rast i dovesti javne financije pod pritisak (zbog visokih troškova zdravstvene zaštite i mirovina za veliku populaciju starijih osoba) te tako skrenuti javnu potrošnju s djece. Zbog tih demografskih trendova važnije je nego ikad da se svako dijete njeguje i podržava kako bi ostvarilo svoj puni potencijal jer budućnost BiH počiva na njima – navodi se u spomenutoj UNICEF-ovoj publikaciji. Nadalje se navodi kako, prepoznajući važnost djece, BiH ima različite politike i strategije usmjerene na poboljšanje dobrobiti djece, ali uvjeti potrebni da djeca u ranom uzrastu u BiH ispune sva svoja prava i razviju svoj potencijal još uvijek nisu uspostavljeni. – U Federaciji BiH neadekvatna i nekvalitetna ulaganja u usluge socijalnog sektora stvorila su situaciju da djeca u ranom uzrastu i njihove porodice nemaju univerzalan pristup kvalitetnim uslugama zdravstva, obrazovanja i socijalne skrbi koje su im potrebne. Stopa upisa u predškolski odgoj i obrazovanje (POO) za djecu od tri do šest godina iznosi samo 23%, dok je samo 61% djece primilo cjepivo protiv ospica. Ova razočaravajuća pokrivenost vitalnim uslugama razvoja u ranom djetinjstvu (RRD) prijetnja je dugoročnom rastu i razvoju ljudskog kapitala mladih u ovom entitetu – stoji u publikaciji. S manje djece i ograničenim resursima BiH mora njegovati kvalificiranu, produktivnu mladu radnu snagu kako bi održala i poboljšala gospodarske i socijalne uvjete. – Zato je jasno da je ulaganje u razvoj u ranom djetinjstvu temelj za dugoročno formiranje ljudskog kapitala kako bi se osigurala najbolja moguća prilika za gospodarski i socijalni razvitak BiH.

Socijala, siromaštvo…

Nadalje, to bi moglo potaknuti porodice i mlade ljude da povoljnije gledaju na životne prilike u zemlji, pomažući u smanjenju stope iseljavanja i potencijalno potičući povratak onih koji su već otišli. FBiH, kao najmnogoljudnija od triju administrativnih razina u zemlji, bila je dom oko 70% djece mlađe od 6 godina u zemlji, što je čini posebice kritičnom. U 2020. godini u Federaciji BiH živjelo je oko 116.000 djece mlađe od sedam godina, što je broj koji će se brzo smanjiti na oko 84.000 do 2050. godine. Oni moraju biti u središtu pozornosti žurne politike i ulaganja – ističe se u ovoj publikaciji, prema kojoj ulaganja u djecu podrazumijevaju bolju zdravstvenu zaštitu, kao i socijalne prilike jer, prema nedavnoj analizi siromaštva, jedno od troje djece starosti 0 – 14 godina u FBiH živjelo je u apsolutnom siromaštvu 2015. godine (34% u usporedbi s 23% ukupnog stanovništva FBiH), a situacija se vjerojatno pogoršala zbog utjecaja pandemije COVID-19, inflacije i ekonomske krize.

Nadalje, stopa apsolutnog siromaštva doseže 38% za kućanstva s djetetom starosti 0 – 5 godina, 35% za kućanstva s dvoje djece i 43% za ona s troje i više djece. Dio rješenja nalazi se u jednakom dječjem dodatku za svu djecu te većim izdvajanjima za porodice u potrebi. Također, cilj publikacije je ukazati na važnost predškolskog obrazovanja za svu djecu, kao jednog od preduvjeta za uspješnije školovanje.