U autobusu s Kosova zaplijenjeno više od 250 kg sudžuka

Više od 250 kilograma sudžuka i mesnih proizvoda zaplijenjeno je u ponedjeljak u Stuttgartu u autobusu s Kosova.

Mesne proizvode razotkrio je miris.

“Jak miris koji je dopirao iz nekoliko vreća u tovarnom prostoru brzo je potvrdio njihovu sumnju na ilegalne prehrambene proizvode. Ukupno su službenici zaplijenili 252,8 kg mesnih proizvoda tokom pregleda“, prenosi Kossev.info.

U istom autobusu potom je pronađeno još robe, za koju se sumnja da je krijumčarena.

Tu su bile, navodi se, cigarete, aluminijski prozori i klima uređaj.

Osim toga, zaplijenjen je i jedan pas.

Pokrenut je postupak zbog utaje poreza protiv dva vozača autobusa i sakupljača tereta na autobusnoj stanici.

Vozači autobusa će se također suočit i s kaznama zbog ilegalnog uvoza mesnih proizvoda.



