Do 7.000 KM bespovratnih sredstava za solarne elektrane na porodičnim kućama

Federacija BiH dobila je Program sufinansiranja prosumera iz kategorije domaćinstava, kojim se prvi put operativno uređuje način dodjele podrške građanima za izgradnju malih kućnih solarnih elektrana. Program je usvojio Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (OIEiEK).

Program je namijenjen fizičkim osobama koje su vlasnici ili suvlasnici porodičnih kuća i imaju prijavljeno prebivalište na adresi objekta na kojem se planira izgradnja prosumerskog postrojenja. Riječ je o kućnim elektranama koje proizvode električnu energiju za vlastite potrebe, a čija instalirana snaga može iznositi do 10,8 kW.

Cilj programa je povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora te aktivnije uključivanje građana u energetsku tranziciju. U dokumentu se navodi da domaćinstva u Federaciji BiH godinama učestvuju s oko 45 posto u finalnoj potrošnji električne energije, zbog čega se ovaj sektor smatra značajnim za razvoj građanske energije.

Prema procjenama Operatora za OIEiEK, realizacijom programa godišnje bi moglo biti sufinansirano oko 500 prosumerskih postrojenja prosječne snage šest kilovata. Time bi se proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora povećala za približno 4.200 MWh godišnje, dok bi emisije stakleničkih plinova bile smanjene za oko 3.800 tona godišnje.

Program predviđa dvije kategorije korisnika. Prvu grupu čine socijalno ugrožena domaćinstva, koja predlažu kantonalna ministarstva nadležna za socijalnu politiku. Za njih će Operator za OIEiEK finansirati kompletan proces, uključujući projektovanje, pribavljanje potrebnih saglasnosti, nabavku opreme, ugradnju i priključenje elektrane na mrežu.

Za ovu kategoriju planirano je najmanje 100 postrojenja, raspoređenih prema broju stanovnika po kantonima. Najveći broj predviđen je za Tuzlanski kanton, njih 19, zatim za Kanton Sarajevo 18 i Zeničko-dobojski kanton 15.

Drugu grupu čine građani koji će se samostalno prijavljivati na javni poziv Operatora za OIEiEK, a za koje je predviđeno djelimično sufinansiranje izgradnje kućnih solarnih elektrana.

Visina podrške zavisit će od instalirane snage postrojenja. Za svaki kilovat instalirane snage bit će dodijeljen fiksni iznos koji predstavlja 50 posto prosječnog troška izgradnje jednog kilovata prosumerskog postrojenja.

Maksimalni iznos podrške po korisniku neće moći biti veći od 7.000 KM, niti prelaziti 60 posto priznatih troškova investicije.

Sredstva neće biti isplaćivana unaprijed. Korisnici će najprije morati realizirati projekat, priključiti elektranu na distributivnu mrežu i dostaviti potrebnu dokumentaciju, nakon čega će Operator izvršiti jednokratnu isplatu odobrenih sredstava.

Pravo prijave imat će građani čija godišnja potrošnja električne energije prelazi 4.500 kWh, pod uslovom da instalirana snaga planirane elektrane nije veća od priključne snage domaćinstva te da je prebivalište podnosioca zahtjeva identično adresi na kojoj se planira izgradnja postrojenja.

To znači da program nije namijenjen vikendicama, poslovnim prostorima niti objektima na kojima podnosilac zahtjeva nema prijavljeno prebivalište.

Uz prijavu će biti potrebno dostaviti ovjerenu kopiju lične karte, uvjerenje o prebivalištu, kopije posljednjih 12 računa za električnu energiju ili potvrdu o potrošnji, elektroenergetsku saglasnost za priključenje planiranog postrojenja, kao i izjavu o prihvatanju uslova programa i mogućnosti osiguranja vlastitog dijela sredstava. U slučaju suvlasništva nad objektom, bit će potrebna i ovjerena saglasnost ostalih suvlasnika.

Javni poziv objavljivat će se jednom godišnje u najmanje dva dnevna lista koja izlaze na području Federacije BiH, kao i na internet stranici Operatora za OIEiEK. Rok za podnošenje prijava iznosit će 90 dana.

Zahtjevi građana razmatrat će se prema redoslijedu zaprimanja, odnosno od ranije pristiglih prema novijim, sve do raspodjele ili rezervacije raspoloživih sredstava.

Programom je definisano da se prihvatljivim troškovima smatraju nabavka opreme, uključujući solarne panele, invertore, nosače, ožičenje i prateći pribor, kao i troškovi instalacije i priključenja na mrežu. S druge strane, troškovi povećanja priključne snage, transporta opreme, pribavljanja saglasnosti i dozvola te eventualni građevinski radovi neće biti priznati u okviru programa.

Usvajanjem ovog programa Federacija BiH napravila je značajan korak ka uključivanju građana u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Uspješnost njegove primjene zavisit će od pravovremene objave javnih poziva, efikasnosti procedura, saradnje distributivnih operatora i dostupnosti sredstava zainteresovanim građanima