Servisne informacije: U hitnoj službi obavljeno 235 pregleda

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika nije bilo događaja koji bi zahtijevali intervenciju policije.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, tokom vikenda, obavljeno je 235 pregleda, 1 kućna posjeta i 3 terenske intervencije, 3 pacijenta su, nakon ukazane pomoći prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

KOMUNALNO – Odvoz komunalnog otpada odvozi se po redovnom rasporedu.