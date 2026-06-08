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Servisne informacije: U hitnoj službi obavljeno 235 pregleda

By admin
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POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika nije bilo događaja koji bi zahtijevali intervenciju policije.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, tokom vikenda, obavljeno je 235 pregleda, 1 kućna posjeta i 3 terenske intervencije, 3 pacijenta su, nakon ukazane pomoći prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

KOMUNALNO – Odvoz komunalnog otpada odvozi se po redovnom rasporedu.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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