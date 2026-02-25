Dobre vijesti za građane: BiH se približava EU roaming zoni

Evropska komisija je predložila otvaranje pregovora sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom kako bi ih integrisala u režim EU „Roming kao kod kuće“, saopćeno je iz Komisije.

Nakon što se sporazumi finaliziraju sa svakim od partnera i nakon što se u potpunosti usklade s pravilima EU o roamingu, ljudi koji putuju između EU i Zapadnog Balkana moći će upućivati ​​pozive, slati tekstualne poruke i koristiti mobilne podatke bez dodatnih naknada za roaming.

Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokratiju, izjavila je: „Danas činimo značajan korak na putu partnera sa Zapadnog Balkana ka pridruživanju roaming porodici EU. To su dobre vijesti i za građane i za preduzeća.“

Marta Kos, komesarka za proširenje, izjavila je: „Naknade za roaming su problem za ljude širom Zapadnog Balkana. One utiču na radnike koji prelaze granice ili porodice koje jednostavno žele ostati u kontaktu. Iznenadni računi ili veće naknade prilikom putovanja su nešto što više ne poznajemo unutar EU. Danas smo predložili da se ovo proširi na Zapadni Balkan. To bi značilo lakše pozive i mobilne podatke koji funkcionišu po cijenama kod kuće.“