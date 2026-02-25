Potpisani ugovori za postavljanje javne rasvjete na dvije lokacije u Srebreniku

Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić potpisao je danas dva značajna ugovora za izvođenje radova na postavljanju javne rasvjete na području Srebrenika.

Prvi ugovor odnosi se na postavljanje ambijentalne rasvjete u budućem gradskom parku, čime se ovaj prostor konačno privodi punoj namjeni i stvaraju se uslovi za ugodan boravak kako u dnevnim, tako i u večernjim satima.

Drugi ugovor obuhvata postavljanje rasvjete uz novoizgrađenu pješačku stazu od Ćehaja do Srebrenika, čime se dodatno povećava sigurnost pješaka i svih učesnika u saobraćaju.

Ugovori su potpisani sa direktorom i vlasnikom renomirane firme iz Srebrenika Elvik d.o.o., a ukupna vrijednost radova iznosi oko 110.000 KM.

Sredstva su obezbijeđena iz ekoloških naknada putem Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona.

-“Ovakvim projektima oboljšavamo kvalitet komunalne infrastrukture, povećavamo sigurnost građana, štitimo gradsku imovinu, te do jučer zapuštene prostore stavljamo u funkciju svih građana.

Nastavljamo ulagati odgovorno i planski – u projekte koji podižu standard života i čine Srebrenik ugodnijim mjestom za život”, naveo je gradonačelnik Bjelić.