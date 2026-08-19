Novi vlasnici smijenili Amira Zukića sa pozicije direktora N1 BiH

Zukić je na poziciji direktora ovog medija bio 12 i po godina.

Amir Zukić, dugogodišnji direktor televizije N1 Bosna i Hercegovine, razriješen je dužnosti sa te pozicije, kao i ostali direktori na ovoj televiziji, potvrđeno je.

Zukić je na poziciji direktora bio 12 i po godina, a sada mu je od strane novog vlasnika Alpac Capitala Pedra Davida Vargasa uručena smjena.

Zukić je na čelu N1 BiH bio u vrijeme dok je većinski vlasnik grupacije bio američki KKR, a nakon njih BC Partners iz Velike Britanije.

Podsjetimo, isti scenarij događa se i u Srbiji, gdje je Alpac Capital upisan kao vlasnik N1 televizije, Nova.rs, Radara, Danas kao i televizije Nova.

Pedro Vargas Santos David je generalni direktor Alpac Capital-a i predsjednik Upravnog odbora Euronews-a.

Alpac Capital je 2022. godine preuzeo većinski udio u panevropskoj televizijskoj mreži Euronews.

Zajedničko istraživanje istraživačkih medija Direkt36, Le Mondea i portugalskog Expresa, pokazalo je da je dio sredstava za kupovinu Euronews-a stigao iz mađarskog državnog investicionog fonda i kompanija povezanih sa tamošnjim političkim i poslovnim strukturama Viktora Orbana.

Otac Pedra Vargasa Davida, portugalski političar Mario David, osoba je koju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić krajem 2025. godine javno nazvao svojim prijateljem, piše raskrikavanje.rs.