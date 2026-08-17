Hakerski napad na Službu za poslove sa strancima: Pokrenuta interna istraga

Služba za poslove sa strancima saopćila je da je, prema informacijama sigurnosnih agencija u BiH, njihov informaciono-komunikacijski sistem bio meta hakerskog napada.

Navode da je napadač došao do korisničkih pristupnih podataka, koje potom koristi za pohranu i distribuciju ukradenih informacija.

Iz Službe poručuju da su poduzete mjere kako bi se zaštitili podaci građana i zaposlenih.

Zbog ozbiljnosti incidenta pokrenuta je i interna istraga, s obzirom na sumnju da pojedini uposlenici, usljed nesavjesnog rada, nisu pravovremeno poduzeli potrebne mjere zaštite informacionog sistema.

Tuzlainfo.ba