Izdvojena četiri miliona KM za stadione u BiH

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojim bi se četiri miliona KM usmjerila na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih fudbalskih utakmica u Bosni i Hercegovini.

Sredstva su osigurana u Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, a prema prijedlogu odluke bila bi dodijeljena Nogometnom/Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Cilj je unaprijediti stadione na kojima se održavaju takmičenja pod okriljem UEFA-e i FIFA-e te osigurati sportsku infrastrukturu koja može odgovoriti savremenim tehničkim, sigurnosnim i organizacijskim zahtjevima međunarodnih utakmica, saopćeno je iz Ministarstva.

– Nadam se da je ovo početak snažnijeg ulaganja u sportsku infrastrukturu u Bosni i Hercegovini. Naši stadioni i sportski objekti trebaju modernizaciju, a cilj mora biti stvaranje boljih uslova za sportiste, klubove i organizaciju velikih međunarodnih takmičenja – izjavila je ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak.

Projekt rekonstrukcije, adaptacije i unapređenja stadionske infrastrukture trebao bi biti realiziran najkasnije do 30. juna 2028. godine.

Sljedeći korak je razmatranje prijedloga odluke u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Nakon eventualnog usvajanja odluke, Ministarstvo civilnih poslova BiH i Nogometni/Fudbalski savez BiH zaključit će ugovor kojim će biti detaljno uređeni uslovi korištenja sredstava i obaveze u provedbi projekta.