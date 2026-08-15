U okviru OGUS-a održana promocija knjige “Ja sam Alen”, autora Alena Muhića

U okviru kulturne manifestacije “Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026”, u Domu kulture je održana promocija knjige “Ja sam Alen”, autora Alena Muhića.

Bilo je ovo jedno od najpotresnijih književnih svjedočanstava koje je publika u Srebreniku imala priliku čuti.

Alen Muhić, čovjek čije je životno iskustvo izraslo iz najveće moguće traume, hrabro i iskreno pred publikom je podijelio priču o svemu što može proći dijete rođeno iz ratnog silovanja.

“Ja sam Alen” je potresna autobiografija Alena Muhića, čovjeka rođenog kao dijete rata – začet silovanjem tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Odbačen odmah po rođenju i ostavljen u bolnici, Alen nije dopustio da mu porijeklo određuje sudbinu. Umjesto mržnje, izabrao je ljubav, oprost i borbu za ljudsko dostojanstvo.

Ova knjiga otkriva njegov put – od tragičnih početaka do postajanja simbolom hrabrosti, humanosti i nade. “Ja sam Alen” nije samo svjedočanstvo o ratu, već priča o snazi duha, potrazi za identitetom i nevjerojatnoj sposobnosti oprosta.

Knjiga nije nastala zbog mržnje, osude ili bijesa, već upravo suprotno.

Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 trajat će do 29. avgusta.

Pokrovitelj OGUS-a je Grad Srebrenik, organizator je Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, a partneri su turističke zajednice Srebrenik i TK, te Ministarstva kulture i sporta TK i FBIH.