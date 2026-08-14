Federalni ministar Nediljko Rimac priveden po nalogu POSKOK-a, oduzet mu službeni telefon

Nediljko Rimac, federalni ministar zdravstva (HDZ 1990) priveden je jučer, objavio je Politicki.ba.

On, kao i jedan od njegovih savjetnika, po naredbi POSKOKA, dovedeni su u Federalnu upravu policije.

Sumnjiče se za učešće u velikoj aferi s zamrznutim embrijima.

Rimac je jedan od osumnjičenih u tom skandalu, gdje je firma New Life, koja se bavila vještačkom oplodnjom, uzela i zadržala na stotine embrija.

Kako saznaje Politicki.ba, Rimac je bio na godišnjem odmoru, odakle su ga pripadnici FUP-a priveli.

Oduzet mu je telefon, a izvršen je i pretres njegove i kancelarija bliskih saradnika.

Federalni ministar zdravstva, nakon saslušanja, pušten je i ima status osumnjičenog. Njegov službeni telefon je zaplijenjen.