Više požara širom TK

Vatrogasne ekipe na području Tuzlanskog kantona tokom protekla 24 sata imale su više intervencija zbog požara na različitim lokacijama.

Prema podacima Kantonalne uprave civilne zaštite TK, u Banovićima je u centru grada izbio požar na putničkom vozilu, zbog čega su intervenisali pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice.

Na području Gradačca zabilježene su dvije intervencije. U Mjesnoj zajednici Hazna gorjela je divlja deponija, dok je u Međiđi Gornjoj, u zaseoku Durakovići, došlo do požara niskog rastinja. U gašenju su, pored četiri vatrogasca, pomogla i četiri građanina.

Dvije intervencije imali su i vatrogasci u Kalesiji, gdje je nisko rastinje gorjelo u mjesnim zajednicama Jajići i Sarači.

U Lukavcu su vatrogasci intervenisali u Mjesnoj zajednici Huskići zbog požara na divljoj deponiji.

Požar je zabilježen i na području Srebrenika. U Mjesnoj zajednici Ormanica gorjelo je nisko rastinje, a vatra je djelimično zahvatila i trafo stanicu.

Još jedan požar niskog rastinja zabilježen je u Mjesnoj zajednici Jasenica, u naselju Humci.

Vatrogasne ekipe su pravovremenim intervencijama stavile požare pod kontrolu, a nadležni nastavljaju pratiti stanje na terenu.