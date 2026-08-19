Cijena peleta u BiH ide i do vrtoglavih 830 KM po toni: Koji su glavni problemi i zašto nema reakcije vlasti

Pripreme za predstojeću sezonu grijanja ponovo su u fokus stavile izazove na tržištu ogrijeva, gdje je ključni problem nedostatak sirovine, a samim tim i smanjena ponuda peleta.

Iako su cijene šarolike i prate zakon ponude i potražnje, iz redova proizvođača poručuju da je ključno stabilizovati snabdijevanje sirovinama kako bi se izbjegli veći poremećaji.

Predsjednik Asocijacije certificiranih proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini Goran Ivanović kazao je za Klix.ba da je pozitivna vijest što su se brojni građani odazvali pozivu koji im je upućen u aprilu i kupili zalihe peleta na vrijeme.

“Ako se dobro sjećate, mi smo u aprilu pozvali stanovništvo i potrošače peleta da se snabdiju peletom da ne bi imali ovih problema na jesen. I stvarno se dosta stanovništvo odazvalo na to i imamo do sada neku stabilnost. Oko 70 posto stanovništva se odazvalo. U momentu kad smo pozvali na kupovinu, cijene su bile između 500 i 550 KM. Znali smo otprilike šta će doći, uslovljeno dugačkom zimom pod broj jedan, dva mjeseca se kasnilo sa ulaskom u šumu zbog snijega i preostalog i zbog cijena energije i poremećaja na energetskom tržištu. Zato smo i htjeli da preduprijedimo upravo ove priče, da kažemo ljudima: ‘Kupite pelet na vrijeme, jer ne znamo šta će kasnije biti’. I to se upravo i desilo”, rekao nam je Ivanović.

Napomenuo je da su sada problemi nedostatak sirovine i veliki troškovi proizvodnje peleta.

“To je ključ, pitanje svih pitanja. Jednostavno, da imamo više sirovine, imali bismo više peleta i cijene bi bile manje. Ovako jednostavno zakon ponude i potražnje djeluje na to, plus troškovi koji su u međuvremenu porasli”, kazao je.

Kako je rekao, trenutna cijena peleta po toni je 600 KM.

“Ako gledamo trgovce, normalno da su oni to digli još malo više, uvijek je ta ista priča… Normalno, i oni kupuju. Recimo, kad ne ide pelet, pomognu nekim proizvođačima, kupe velike količine, ulože veliki novac i za svoj novac očekuju zaradu. Ali, kod samih proizvođača cijene su od nekih 580 do 650 KM u Federaciji BiH, a u Republici Srpskoj između 550 i 600 KM”, rekao je.

Za razliku od onoga što kaže Ivanović, firme na svojim stranicama nude značajno više cijene, koje se kreću od 790 do 830 KM. Takve su i cijene kod kompanija koje ih nisu istakle javno, a koje smo kontaktirali.

Ivanović poručuje da je bilo razgovora s Vladom Federacije BiH, ali da se ništa nije riješilo ni prošle, ni ove godine.

“Možda je i kasno da sada to rješavamo, jednostavno ako mi nemamo peleta na zalihi… Evo otiđite, posjetite bilo koju firmu proizvođača peleta, nema ga. Ono što se danas proizvede peleta, to je odmah nakon sat-dva vremena na kamionu i to ide u isporuku. Najvažnije je u ovom momentu da proizvodnja radi. A što se samih aktivnosti tiče, nama su vezane ruke upravo zbog te sirovine. A, bilo kakve loše odluke od vlasti samo poremete ovo tržište, znate… U ovom momentu najispravnija bi bila odluka da se vide dostupne količine sirovine, da se ustupe proizvođačima peleta, da se možda i ta cijena veže sa nekom povoljnijom cijenom sirovine, pa da na taj način utičemo na cijene ili da se utiče na snabdijevanje određenih kategorija stanovništva”, rekao je.

Na kraju je uputio poziv institucijama da što prije nabave pelet jer se ne zna šta će biti kasnije i kakva će biti zima.

“Oni uvijek kasne sa tim, objavljivanjem svojih tendera, svojih nabavki. Od dugoročne vremenske prognoze koju očekujemo sve će zavisiti. Možda se ovo smiri preko noći, a možda bude da se traži koja tona više. Ali kažem vam, oni potrošači koji su reagovali na naše apele, na pozive, snabdijeli se na vrijeme, oni su sigurno danas zadovoljni. I to je preporuka za sljedeću sezonu”, zaključio je Ivanović.

Klix.ba