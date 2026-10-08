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UŽ “Duboki Potok”: Dani jabuka i tufahija

By admin
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Udruženje žena “Duboki Potok” organizuje drugu po redu manifestaciju “Dani jabuka i tufahija”, koja će se održati 11. oktobra ispred prostorija mjesne zajednice.
Manifestacija je takmičarskog karaktera, a prema najavam organizatora, učestvovaće šesnaest udruženja iz Srebrenika i okolnih gradova, koja će pokazati svoje umijeće u pripremanju traddicionalne poslastice tufahije.
Manifestacija počinje u 12 sati.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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