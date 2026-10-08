UŽ “Duboki Potok”: Dani jabuka i tufahija

Udruženje žena “Duboki Potok” organizuje drugu po redu manifestaciju “Dani jabuka i tufahija”, koja će se održati 11. oktobra ispred prostorija mjesne zajednice.

Manifestacija je takmičarskog karaktera, a prema najavam organizatora, učestvovaće šesnaest udruženja iz Srebrenika i okolnih gradova, koja će pokazati svoje umijeće u pripremanju traddicionalne poslastice tufahije.

Manifestacija počinje u 12 sati.