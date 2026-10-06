Granice BiH pod tehnološkim nadzorom: Još 256.400 KM za sistem koji očitava tablice

Granična policija BiH ulaže 256.400 KM bez PDV-a u infrastrukturu sistema za automatsko očitavanje registarskih tablica na prelazima.

Granična policija Bosne i Hercegovine nastavlja ulaganja u sistem za automatsko očitavanje registarskih tablica na graničnim prelazima. Raspisan je tender procijenjene vrijednosti 256.400 KM bez PDV-a za nabavku opreme potrebne za održavanje sistema, pri čemu se najveći dio novca odnosi na proširenje Data centra Granične policije BiH.

Javna nabavka podijeljena je na tri lota, a najveći je nadogradnja Data centra – proširenje sistema za pohranu podataka, procijenjena na 210.400 KM bez PDV-a.

Za mrežnu opremu – switcheve i firewall uređaje – planirane su 23.000 KM, dok je još 23.000 KM predviđeno za nabavku baterijskih modula za postojeći UPS sistem.

Ukupna vrijednost nabavke tako dostiže 256.400 KM bez PDV-a, odnosno gotovo 300.000 KM sa PDV-om.

Data centar osnova i za nove projekte

Iz tenderske dokumentacije vidljivo je da Granična policija raspolaže Data centrom zasnovanim na HPE Synergy infrastrukturi, a dio postojeće opreme ranije je nabavljen zahvaljujući donaciji Evropske unije.

Sada se njegovi kapaciteti dodatno povećavaju.

“Granična policija BiH je u cilju povećanja kapaciteta Data centra, a kao osnova za dalji rad i implementaciju novih projekata nabavila putem donacije Evropske unije opremu proizvođača HP”, navedeno je u tenderskoj dokumentaciji.

Nadogradnja uključuje isporuku potrebnog hardvera i softvera, instalaciju, konfiguraciju i puštanje sistema u rad.

Između ostalog, traži se SAN storage sistem sa najmanje osam NVMe diskova kapaciteta 1,92 TB. Sistem mora imati redundantne kontrolere, napajanje i druge komponente kako kvar pojedinačnog dijela ne bi doveo do prekida rada i nedostupnosti podataka.

Stotinu switcheva i pet firewall uređaja

Drugi lot pokazuje i obim planiranog proširenja mrežne infrastrukture.

Granična policija nabavlja ukupno 100 switcheva različitih kapaciteta – 70 uređaja sa osam portova te po deset uređaja sa 16, 24 i 48 portova.

Uz njih je planirana nabavka pet firewall uređaja.

Za firewall opremu postavljeni su zahtjevi koji uključuju podršku za dva WAN linka, SD-WAN, IPS zaštitu, kontrolu aplikacija, zaštitu od malwarea i VPN funkcionalnosti. Predviđena je i trogodišnja podrška koja uključuje tehničku pomoć, sigurnosne definicije i sistemske nadogradnje.

Treći lot odnosi se na četiri baterijska modula za postojeći UPS sistem Granične policije.

Oprema će biti isporučena u centralno skladište Granične policije BiH na Ilidži, a rok za isporuku ne može biti duži od 90 dana od potpisivanja ugovora.

Sistem najavljen još 2018. godine

Aktuelna nabavka nastavak je višegodišnjih ulaganja u sistem automatskog prepoznavanja registarskih oznaka na granicama BiH.

Akta.ba je još u novembru 2018. godine pisala o planovima za uvođenje automatskog prepoznavanja registarskih tablica na graničnim prelazima.

Tada je Delegacija Evropske unije u BiH objavila tender za nabavku sistema koji je trebao biti integrisan u aplikaciju za graničnu kontrolu Granične policije BiH.

Planirano je da sistem omogućava automatsko prepoznavanje registarskih oznaka vozila i njihovu obradu prilikom prelaska državne granice.

Za održavanje sistema ugovoreno 549.000 KM

Sistem je u međuvremenu uspostavljen, a njegovo održavanje predstavlja zaseban višegodišnji posao.

Prema ranije objavljenim podacima na Akta.ba, za održavanje softvera, kamera, hardvera i prateće infrastrukture sistema za automatsko očitavanje registarskih tablica – ALPR zaključen je okvirni sporazum sa kompanijom KING ICT Sarajevo.

Vrijednost okvirnog sporazuma iznosi 549.000 KM bez PDV-a, a period njegovog trajanja je od 1. decembra 2024. do 30. septembra 2027. godine.

Time aktuelna nabavka od 256.400 KM nije početak uspostavljanja sistema, nego novo ulaganje u infrastrukturu potrebnu za njegovo održavanje i dalji razvoj.

Upotreba sistema uređena i pravilnikom

Upotreba ove tehnologije dodatno je uređena ove godine.

U Pravilniku o postavljanju i upotrebi tehničke opreme i videonadzora prilikom obavljanja graničnih provjera, objavljenom u martu 2026. godine, među opremom koja se koristi pri graničnoj kontroli navodi se i sistem za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka – ANPR.

Pravilnikom su uređeni korištenje tehničke opreme i videonadzora, prikupljanje podataka, njihovo čuvanje i zaštita.

Ponude do 19. novembra

Kriterij za dodjelu ugovora u aktuelnom postupku je najniža cijena, dok e-aukcija nije predviđena.

Ponude se mogu dostaviti do 19. novembra 2026. godine u 12 sati, a njihovo otvaranje planirano je istog dana sat kasnije u prostorijama Granične policije BiH na Ilidži.

Od izabranih ponuđača bit će tražena i garancija za uredno izvršenje ugovora u iznosu od deset posto vrijednosti ugovora.

Aktuelna nabavka tako predstavlja novu fazu razvoja infrastrukture sistema koji se na bh. granicama gradi i unapređuje najmanje od 2018. godine, a u koji su samo kroz postojeći ugovor o održavanju i novi tender vezani poslovi ukupne vrijednosti veće od 805.000 KM bez PDV-a.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/208895/granice-bih-pod-tehnoloskim-nadzorom-jos-256400-km-za-sistem-koji-ocitava-tablice