Rekordne vrućine i sve veća suša

Septembar ove godine bio je drugi najtopliji septembar u svijetu otkako se vrše mjerenja. Prosječna globalna temperatura iznosila je 16,27 stepeni Celzijusa, objavila je evropska služba za praćenje klimatskih promjena Copernicus.

Bio je to drugi mjesec zaredom u kojem je globalna temperatura bila više od 1,5 stepeni iznad prosjeka iz predindustrijskog perioda, prije nego što su ljudi počeli masovno koristiti fosilna goriva. U zapadnoj Evropi septembar je bio među najtoplijima do sada, izjednačivši dosadašnji rekord, dok je na nivou cijelog kontinenta bio treći najtopliji.

Suša pogodila velike evropske rijeke

Dugotrajna suša dovela je do rekordno niskih vodostaja na pojedinim dijelovima velikih evropskih rijeka, među kojima su Rajna, Dunav, Visla te francuske rijeke Garona i Dordogne. Zbog toga su u nekoliko evropskih zemalja zabilježeni problemi u riječnom saobraćaju, vodosnabdijevanju i poljoprivredi, saopćio je Copernicus.

Istovremeno je površina morskog leda oko Antarktika dostigla treći najmanji zimski maksimum otkako se vrše mjerenja. Riječ je o najvećoj površini koju led na tom području dostiže tokom zime na južnoj hemisferi.

Direktor Copernicusa Carlo Buontempo upozorio je da su, nakon izuzetno toplog ljeta u dijelovima Evrope, ponovo zabilježene veoma visoke temperature. Dodao je da bi se trend globalnog zagrijavanja mogao nastaviti i tokom 2027. godine, s obzirom na to da se fenomen El Niño i dalje intenzivira.

Prekoračenje granice od 1,5 stepeni sve izvjesnije

El Niño je prirodna klimatska pojava povezana sa zagrijavanjem površinskih voda u dijelu Tihog okeana, koja može dodatno povećati globalne temperature i utjecati na vremenske prilike širom svijeta.

Buontempo je istakao da je prekoračenje granice zagrijavanja od 1,5 stepeni, postavljene Pariškim klimatskim sporazumom, bilo samo pitanje vremena.

„Koliko ćemo premašiti tu granicu i koliko će to trajati, još uvijek zavisi od nas“, rekao je.

Pariški klimatski sporazum usvojen je 2015. godine, a njime su se države obavezale da će nastojati ograničiti rast prosječne globalne temperature na znatno manje od dva stepena u odnosu na predindustrijski period, uz cilj da zagrijavanje ne pređe 1,5 stepeni.

Ipak, nekoliko mjeseci s temperaturama iznad te granice ne znači da je cilj Sporazuma trajno premašen. On se odnosi na dugoročno globalno zagrijavanje, a ne na temperature zabilježene tokom pojedinačnih mjeseci.

(Vijesti.ba)