Obavještenje za korisnike sredstava „Podrška mladima“

Obavještavamo korisnike sredstava da su, u skladu sa Konačnom listom korisnika sredstava sa pozicije „PODRŠKA MLADIMA“ za 2026. godinu, za subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih broj: 11/1-36-28826-5/26 od 06.10.2026. godine, obavezni dostaviti potvrdu banke o broju računa na koji će se izvršiti uplata sredstava najkasnije do petka, 09.10.2026. godine.

Korisnici sredstava koji su uz prijavnu dokumentaciju već dostavili navedenu potvrdu, nisu u obavezi istu ponovo dostavljati.

Konačnu rang listu korisnika sredstava s pozicije “Podrška mladima” možete pogledati ovdje