Tužilaštvo BiH: Slobode lišena četiri carinska službenika osumnjičena za korupciju

U predmetu u kojem postupa tužilac Odsjeka za korupciju Tužilaštva BiH, zajedno sa policijskim službenicima Državne agencije za istrage i zaštitu -SIPA i u saradnji sa MUP-om RS, lisena su slobode četiri carinska službenika UIO BiH, koji su angažirani na GP Gradiška. Lišenja slobode i pretresi realizirani su na četiri lokacije, na području Banja Luke, Prijedora i Srpca.

Navedeni se sumnjiče za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara u vidu novca, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje BiH.

Terete se za krivična djela primanje dara ili drugog oblika koristi iz člana 217. KZ BiH.

Tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe, saopštio je Odjel za odnose s javnošću Tužilaštva BiH.