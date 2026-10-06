Potvrđena optužnica protiv Dušana Lazića iz Ugljevika zbog psihičkog nasilja i spolnog uznemiravanja

Općinski sud Tuzla potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Dušana Lazića (35) iz Ugljevika. On se optužnicom tereti da je u sticaju počinio krivična djela psihičko nasilje i spolno uznemiravanje na štetu dvije ženske osobe iz Tuzle.

Postoji osnovana sumnja da je Lazić u periodu od početka maja do početka jula 2026. godine, boraveći na područjima Ugljevika i Gruda, u kontinuitetu, svakodnevno, uporno i učestalo, bez pristanka i protiv volje primalaca poruka, sa različitih brojeva putem vibera upućivao ovim ženama neželjene seksualno eksplicitne sadržaje, tako ih kontinuirano uznemiravao vrijeđajući njihovo ljudsko dostojanstvo i narušavajući njihov psihički integritet.

Sud je prihvatio prijedlog postupajućeg tužioca i Laziću produžio mjeru pritvora u zakonski predviđenom roku nakon potvrđivanja optužnice.