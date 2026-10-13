UNTZ: Plešimo zajedno u čast 50 godina Univerziteta u Tuzli

Povodom obilježavanja velikog jubileja – 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, Centar za sport, kulturu i umjetnost i Studentski parlament Univerziteta u Tuzli organizuju besplatnu školu plesa namijenjenu studentima, zaposlenicima Univerziteta, ali i svim zainteresovanim građanima Tuzle.

Ovim projektom žele na poseban način obilježiti pola stoljeća znanja, zajedništva i uspjeha, ali i pokloniti našim studentima, zaposlenicima i sugrađanima nešto što nadilazi svakodnevne obaveze – priliku za druženje, rekreaciju, nova poznanstva i radost pokreta.

Ples je univerzalni jezik koji povezuje ljude, briše generacijske razlike i stvara uspomene koje traju. Upravo zato želimo da ovaj jubilej ne bude samo podsjećanje na bogatu prošlost Univerziteta nego i prilika da zajedno stvaramo nove, lijepe trenutke.

Besplatna škola plesa pružit će učesnicima mogućnost da, uz stručno vodstvo, nauče osnovne plesne korake, razvijaju osjećaj za ritam i uživaju u pozitivnoj atmosferi, bez obzira na prethodno plesno iskustvo.

Škola plesa održavat će se u Univerzitetskoj dvorani, svakog utorka u terminu od 18:00 do 19:00 sati, počevši od 20. oktobra 2026. godine.

Svi zainteresovani mogu izvršiti prijavu najkasnije do 19. oktobra 2026. godine putem e-maila cesku@untz.ba.

Cilj je da Univerzitet u Tuzli, povodom svog 50. rođendana, pokloni zajednici nešto posebno – osmijeh, druženje, pokret i radost plesa.

Pozivamo sve studente, zaposlenike Univerziteta i građane Tuzle da nam se pridruže i postanu dio ove lijepe jubilarne priče.

50 godina znanja, tradicije i zajedništva – proslavimo ih zajedno kroz ples!