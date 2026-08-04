Ekstremna vrućina tek stiže u BiH: Slijede pakleni dani

Snažna toplotna kupola širi se ovih dana prema istoku Europe i zahvata Balkan, donoseći dugotrajan val ekstremnih vrućina s dnevnim temperaturama koje će na mnogim mjestima prelaziti 40 stepeni.

Stvaraju se uslovi za jedan od najizraženijih toplotnih valova ovog ljeta. Suhi kontinentalni vjetrovi dodatno smanjuju vlažnost tla i ubrzavaju isušivanje, dok noću gotovo da nema olakšanja, stvarajući tzv. tropske noći.

To može trajati danima ili sedmicama i često donose rekordne temperature. U ovom slučaju radi se o dugotrajnom događaju koji traje još od sredine jula, a sada se njegova jezgra postupno pomiče prema istoku. U utorak su najviše temperature zabilježene u Njemačkoj, Češkoj, istočnoj Austriji, Mađarskoj i dijelu Slovačke. Već u srijedu jezgra najtoplijeg zraka pomiče se dalje prema istoku, pa se vrućina širi na BiH, Hrvatsku, Srbiju i rumuniju.

U BiH, istočnoj Hrvatskoj i sjevernoj Srbiji temperature bi mogle dosegnuti 42 stepeni. Četvrtak se najavljuje kao najtopliji dan za sjeverni Balkan i istočnu Evropu, s mogućim vrhuncem oko 43 stepena u srcu Panonske nizine.

Vrućina se nastavlja i u petak, šireći se dalje prema jugozapadu Balkana, uključujući Bugarsku i Grčku, te prema zapadnoj Rusiji, piše Severe Weather Europe.

Čuvajte zdravlje

Dugotrajna izloženost ovako visokim temperaturama posebno je opasna za starije osobe, djecu, hronične bolesnike te sve koji rade na otvorenom.

Visoke temperature povećavaju rizik od dehidracije, narušavaju ravnotežu tekućine i elektrolita u organizmu te mogu opteretiti rad bubrega, posebno kod osoba koje već imaju bubrežne bolesti, dijabetes, povišen krvni pritisak ili rade na otvorenom. Upravo zbog toga stručnjaci upozoravaju da je tokom ljetnih mjeseci važno posvetiti posebnu pažnju zaštiti bubrega i pravovremenoj prevenciji mogućih komplikacija.

– Vrućina utječe na bubrege kroz stvari poput dehidracije, nedostatka protoka krvi, upale i oksidativnog stresa, što može dovesti do akutnog oštećenja bubrega, a kod osoba koje već imaju hroničnu bubrežnu bolest, dodatno pogoršanje njihove funkcije – pojašnjava prim.dr.sci.dr. med. Amela Bećiragić

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