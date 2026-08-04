Isplata penzija za juli počinje sutra, penzionerima stižu uvećani iznosi

Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra, u srijedu, 5. augusta, a korisnicima će na račune biti uplaćeni iznosi uvećani za 3,5 posto.

Penzije će biti isplaćene putem Jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH, saopćeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Uvećanje je rezultat akontativnog, odnosno privremenog usklađivanja penzija koje se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Povećanje od 3,5 posto odnosi se na penzije ostvarene zaključno sa 1. januarom ove godine.

Penzije ostvarene tokom 2026. godine nisu obuhvaćene ovim usklađivanjem, osim najnižih i zagarantovanih penzija, koje će također biti povećane za isti procenat.

Nakon usklađivanja, najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine iznosi 690,10 KM. Zagarantovana penzija iznosi 823,59 KM, dok je najviša penzija povećana na 3.450,47 KM.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili nakon 1. januara ove godine primjenjuju se iznosi određeni prema dužini ostvarenog radnog staža.

Korisnici sa manje od 20 godina staža primit će najmanje 449,83 KM, dok penzija za one sa najmanje 20, a manje od 25 godina staža iznosi 487,31 KM. Za staž od 25 do 30 godina utvrđen je iznos od 524,80 KM, a za staž od 30 do 35 godina 562,28 KM.

Najniža penzija za korisnike sa najmanje 35, a manje od 40 godina staža iznosi 637,25 KM, dok će korisnici sa 40 i više godina staža primiti najmanje 712,22 KM.

Najniža invalidska i porodična penzija iznose 674,74 KM. Zagarantovana penzija za korisnike koji su nakon 1. januara 2026. godine ostvarili pravo sa 40 ili više godina staža iznosi 871,93 KM.

Prosječna samostalna penzija za juli iznosi 881,89 KM.

Isplata penzija za juli obuhvatit će ukupno 471.578 korisnika, a za ovu namjenu osigurano je približno 370,17 miliona KM.

Stopa od 3,5 posto za sada je privremena. Konačan procenat redovnog usklađivanja bit će poznat nakon što Federalni zavod za statistiku objavi službene podatke za prvo polugodište 2026. godine.

Ukoliko konačna stopa bude viša, razlika će penzionerima biti obračunata i isplaćena retroaktivno, počevši od penzije za juli 2026. godine.