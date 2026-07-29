Dogovor postignut: Edin Džeko ostaje u Schalkeu

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko i naredne sezone će nositi dres Schalkea.

Prema informacijama Sky Sporta, sve strane su postigle potpuni dogovor, pa će Džeko naredne sezone igrati u Bundesligi.

Ljekarski pregled zakazan je za nedjelju i ponedjeljak, a potpis ugovora do 2027. godine uslijedit će odmah nakon toga.

Već u utorak iskusni napadač trebao bi odraditi i prvi trening sa saigračima.

Dan kasnije ekipi će se priključiti i reprezentativac Bosne i Hercegovine Nikola Katić, koji je dobio nekoliko dodatnih dana odmora nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Bh. trener na klupi Schalkea Miron Muslić se snažno zalagao za dovođenje iskusnog napadača i po svaku cijenu želio je dovesti igrača Džekinog kvaliteta u Bundesligu.

Uprkos brojnim drugim ponudama, Džeko je nakon temeljitog razmatranja ponovo odlučio da izabere Schalke.

Džeko je u Schalke 04 stigao prije pola godine dok je klub igrao u drugoj ligi, i svojim igrama i golovima pomogao je da se ovaj velikan njemačkog nogometa vrati u Bundesligu.

Edin Džeko je u proljetno dijelu sezone u dresu Schalkea odigrao 11 utakmica i postigao šest golova.