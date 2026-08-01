NaslovnicaVIJESTISREBRENIK

Filmske čarolije uskoro u kinu Doma kulture u Srebreniku

By admin
0
14

U Domu kulture u Srebreniku u završnoj je fazi projekat instalacije nove opreme koja će omogućiti vrhunski doživljaj gledanja filmova i ostalih kulturnih i drugih sadržaja.

Radi se veoma kvalitetnom kino projektoru,velikim kino platnom i Dolby surround zvukom, kao i novoj scenskoj rasvjeti, a dogovorena su i prava za prikazivanje najnovijih svjetskih filmskih hitova.

Na ovaj način Srebrenik će vrhunski kino ugođaj kakav još uvijek nemaju ni neke mnogo veće sredine u našoj zemlji i regiji.

Vrijednost projekta je oko 350 000 KM, a sredstva su obezbijeđena zahvaljući uspješnoj aplikacija Grada Srebrenika na javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta, uz sufinansiranje iz Budžeta Grada Srebrenika.

Prethodni članak
Danas sunčano i izrazito vruće
Naredni članak
Tri smrtna slučaja na cestama Tuzlanskog kantona u samo dva dana
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više