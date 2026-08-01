Tri smrtna slučaja na cestama Tuzlanskog kantona u samo dva dana

Tri smrtna slučaja zabilježena su na cestama Tuzlanskog kantona u samo dva dana, nakon tri teške saobraćajne nesreće koje su se dogodile na području kantona.

Dvije nesreće dogodile su se u petak, 31. jula 2026. godine, na području Lukavca i Živinica.

Prva nesreća dogodila se oko 14.30 sati na magistralnom putu u mjestu Gnojnica kod Lukavca, gdje je došlo do sudara dva putnička motorna vozila. Jedna osoba je smrtno stradala, dok su tri osobe zadobile povrede.

Uviđaj su, po nalogu dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, obavili policijski službenici Policijske uprave Lukavac. Saobraćaj na ovoj dionici puta bio je obustavljen i odvijao se alternativnim pravcima.

Istog dana, oko 20.50 sati, na regionalnom putu R455a u mjestu Šerići kod Živinica dogodila se druga teška saobraćajna nesreća. Nakon slijetanja vozila marke Peugeot s kolovoza, smrtno je stradao 65-godišnji vozač iz Tuzle.

Uviđajem je rukovodio tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok su policijski službenici Policijske uprave Živinice poduzeli potrebne mjere i radnje na dokumentovanju ove saobraćajne nesreće.

Zbog uviđaja, saobraćaj na regionalnom putu R455a bio je potpuno obustavljen od 21.00 do 00.50 sati.

Dan ranije, na području Stupare kod Kladnja, dogodila se još jedna teška saobraćajna nesreća u kojoj je zabilježen još jedan smrtni slučaj.

Podaci o stanju sigurnosti saobraćaja pokazuju da su nesreće sa smrtnim ishodom i dalje ozbiljan problem na području Tuzlanskog kantona. Tokom 2024. godine na cestama u TK zabilježeno je 27 smrtnih slučajeva, dok je u 2025. godini taj broj iznosio 25.

Tri smrtna slučaja u dva dana još jednom ukazuju na važnost opreza svih učesnika u saobraćaju i poštivanja saobraćajnih propisa.

RTV SLON