Bh. vozačima prijeti masovno vraćanje s granica

Bosanskohercegovački profesionalni vozači mogli bi tokom augusta i septembra biti masovno vraćani s granica zbog strožije primjene šengenskog pravila koje dozvoljava boravak od 90 dana u periodu od 180 dana.

Predstavnici prijevozničkih udruženja upozoravaju da se ovo pravilo sada kontroliše dosljednije nego ranije. Vozači koji su već iskoristili dozvoljeni broj dana boravka u zemljama Evropske unije mogli bi se pri narednom ulasku suočiti s vraćanjem, novčanim kaznama i drugim sankcijama.

Iz Konzorcija Logistika BiH navode da hrvatska granična policija već upozorava vozače kojima ističe dozvoljeni broj dana. Skeniranjem dokumenata odmah se može utvrditi koliko su vremena proveli u šengenskom prostoru.

Prema riječima Nikole Brkovića, već su zabilježeni slučajevi vraćanja vozača s graničnih prijelaza Šamac i Brod. Takvih slučajeva bilo je i tokom prethodne sedmice, ali se za sada svaki od njih razmatra pojedinačno.

Pokušaji da se profesionalnim vozačima osiguraju posebne dugoročne vize, koje bi važile na području cijele Evropske unije, još nisu donijeli konkretne rezultate. Prijevoznici upozoravaju da bi bez brzog rješenja mogli ostati bez dovoljnog broja ljudi za transport robe.

Pronalaženje dodatnih vozača ili formiranje dvostrukih posada gotovo je nemoguće zbog velikog nedostatka radne snage. Nikola Grbić navodi da gotovo svako prijevozničko preduzeće u Bosni i Hercegovini trenutno ima manjak od pet do čak 55 vozača.

Prijevoznici smatraju da je jedino održivo rješenje ublažavanje šengenskog pravila za profesionalne vozače. U suprotnom, upozoravaju, mogli bi biti ugroženi lanci snabdijevanja, dok bi sve više domaćih prijevozničkih kompanija moglo preregistrovati poslovanje u susjedne zemlje Evropske unije.

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić upozorava da bi takav razvoj događaja značio gubitak radnih mjesta, poreza i doprinosa u Bosni i Hercegovini. Kompanije koje bi preselile sjedište u Sloveniju tamo bi zapošljavale radnike i izmirivale obaveze, dok bi njihove usluge vjerovatno postale skuplje zbog većih troškova poslovanja.

Iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za sada nije stigao odgovor o mjerama koje se poduzimaju kako bi se ovaj problem riješio. Prijevoznici u međuvremenu ne isključuju mogućnost organizovanja novih regionalnih protesta.