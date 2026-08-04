Kreće veliki cestovni projekt: Tuzlanski kanton dobija skoro 80 kilometara brzih cesta

Autoceste Federacije BiH raspisale su javne pozive za izradu idejnih projekata dvije brze ceste u Tuzlanskom kantonu. Riječ je o gotovo 80 kilometara ceste, što bi trebalo značajno unaprijediti saobraćajnu povezanost jednog od privredno najvažnijih dijelova Bosne i Hercegovine.

Ima li mjesta optimizmu, nakon više od dvije decenije obećanja o putnoj deblokadi?

Završena su idejna rješenja i studije za dvije ključne dionice brzih cesta, koje će povezati Doboj Istok, Gračanicu, Tuzlu i Kalesiju. Mogućnost bolje povezanosti, razvoja, jeftiniji logistički troškovi u transportu i mogućnost mobilnosti radne snage su samo neke od prednosti koje bi obezbijedile brze ceste, napominju iz Privredne komore.

Najbrži model izgradnje

– Ono što je veoma bitno za privedu TK da se krene što brže u realizaciju ovog projekta. Mi sugerišemo da se ide na model ‘projektuj-izgradi-finansiraj’. To je poznat model u Evropi koji bi mogao da ubrza – kazao je za BHRT Nedret Kikanović, predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla.

Nenad Lukanović, pomoćnik ministra za saobraćaj Tuzlanskog kantona, očekujem da će u septembru biti izabran projektant koji će izvršiti izradu idejnog projekta i da će se nastaviti s tim projektim aktivnostima.

– Naravno, mi ne možemo kao Tuzlanski kanton biti zadovoljni sa kompletnom dinamikom izvođenja – naveo je Lukanović.

Ova mapa je ilustrativnog karaktera i pokazuje položaj gradova, ne preciznu trasu

Iako se radi o okosnici privrednog razvoja, najmnogoljudniji kanton nema ni metar autoputa i brzih cesta. Zato ima obećanja, više od dvije decenije, naročito u izbornim godinama. Na ovaj gorući problem duže vrijeme upozoravaju i tuzlanski akademici, šalju zahtjeve na sve relevantne adrese koji završe bez odgovora. Stoga ne čudi ni nedostatak optimizma, navodi BHRT.

– Mi tek smo na početku. Od čitave abecede, mi smo tek načeli slovo A i to je dobro. Nažalost, naši predstavnici na svim nivoima, od Federacije, države, kantona ne zastupaju naše interese na adekvatan način – ističe Safet Husanović iz Udruženja građana “Tuzlanski klub akademika”.

Podrška akvtivnostima

– Podržavamo ove aktivnosti i očekujemo da puno brže i značajnije uzmu učešće na području TK, kako bi jedan dio finansijskih sredstava koje Tuzlanski kanton uplaćuje u budžete viših nivoa vlasti bio vraćen u izgradnju autocesta i brzih cesta – ističe Lukanović.

Slijedi izrada idejnih projekata, raspisivanje tendera, potom priprema koja prethodi izradi glavnih projekata, pribavljanju dozvola i početku gradnje. Hoće li se ovog puta ceste zaista graditi na terenu, umjesto dosadašnje prakse na papiru?

Gotovo 80 kilometara novih cesta

Kako je ranije pisao BiznisInfo.ba, dvije planirane brze ceste ukupno su duge gotovo 80 kilometara i predstavljaju jedan od najvećih infrastrukturnih zahvata planiranih u Tuzlanskom kantonu.

Dionica Doboj Istok – Gračanica – Šićki Brod, duga oko 42 kilometra, prema ranije izrađenom idejnom rješenju uključuje:

16 mostova ukupne dužine oko 2.670 metara,

dva tunela ukupne dužine oko 695 metara,

šest petlji.

Dionica Šićki Brod – Dubrave – Kalesija, duga oko 37 kilometara, obuhvata:

32 objekta (potputnjaci, natputnjaci, cut and cover i hidrotehnički objekti) ukupne dužine oko 1.674 metra,

šest petlji,

interregionalno čvorište Šićki Brod.

Idejna rješenja izrađena su na osnovu geodetskih i geoloških istraživanja, uz razmatranje više mogućih trasa, nakon čega su odabrane najpovoljnije varijante.

IZVOR:BIZNISINFO.BA