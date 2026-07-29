Servisne informacije: Rođeno šest djevojčica u protekla 24 sata

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodilo se 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 86 pregleda i 1 terenska intervencija. Tri pacijenta su, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 2 tehničke intervencije na dostavi pitke vode u MZ Potpeć i MZ Tinja Gornja.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica.

Danas u Srebreniku preovladava sunčano i vruće vrijeme. Temperatura će se kretati od 15°C u ranim jutarnjim satima do 34°C poslije podne. Vjetar je slab, do 3 m/s, a kišobran neće biti potreban jer nema značajnih padavina. Preporučujemo laganu odjeću i zaštitu od sunca, posebno u najtoplijem dijelu dana. Izbjegavajte duži boravak na suncu između 12 i 16 sati. Zbog visokih temperatura na snazi je žuto upozorenje.