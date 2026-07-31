Sarajevo u znaku Dine Merlina: Večeras počinje trodnevni muzički spektakl

Stadion Koševo u Sarajevu večeras otvara kapije za prvi od tri uzastopna koncerta Dine Merlina. Publika u glavnom gradu Bosne i Hercegovine čekala je čitavih 11 godina na novu solističku epizodu sarajevskog kantautora na najvećem domaćem stadionu, još od jula 2015. i turneje “Hotel Nacional”.

Pripreme za ovaj trodnevni događaj donijele su do sada najobimniju produkcijsku i tehničku postavku u Merlinovoj karijeri.

Scenografija, vizuelni efekti i rasvjeta prate visoke produkcijske standarde, dok je protok publike i organizacija ulaza planirana tako da odgovori prilivu desetina hiljada posjetilaca koji u Sarajevo stižu iz cijele regije i inostranstva.

Edin Dervišhalidović, poznatiji kao Dino Merlin, gradi muzičku karijeru duže od četiri decenije — od prvih koraka sa grupom Merlin početkom osamdesetih, do stadionskih turneja. Njegov autorski rukopis vremenom je povezao različite generacije slušalaca, ostajući prisutan kako kod starije publike tako i kod mlađih slušalaca.

I pored višedecenijskog iskustva i nastupa u velikim svjetskim dvoranama od Minhena do Melburna, koncerti u rodnom gradu i dalje nose poseban emotivni teret i odgovornost prema domaćoj publici.

Večerašnjim nastupom započinje serija vikend-koncertnih večeri koje će Sarajevo ponovo staviti u središte muzičkih dešavanja u regionu.