Bh. juniori večeras protiv Gruzije

Muška juniorska košarkaška reprezentacija BiH, večeras protiv Gruzije u 20:30h, igra posljednji susret grupe D Evropskog prvenstva B divizije. Našim mladim košarkašima pobjeda je neophodna kako bi izborili plasman u četvrtfinale, dok bi u slučaju poraza igrali za plasman od 9. do 16. mjesta.

U dosadašnjem toku turnira naša selekcija upisala je 2 pobjede i 1 poraz. Na otvaranju turnira savladala nas je Mađarska sa 93:82, a zatim su uslijedila dva bitna trijumfa. Bh. juniori najprije su savladali Sjevernu Makedoniju sa 86:75, a zatim su ubjedljivo pobijedili vršnjake iz Švedske sa 20 poena razlike, rezultatom 89:69.

Njihov večerašnji protivnik Gruzija trenutno je na maksimalnom učinku sa 2 pobjede iz 2 susreta. Slavili su protiv Sjeverne Makedonije i Gruzije, a pobjednik večerašnjeg meča sasvim sigurno će izboriti plasman među 8 najboljih reprezentacija evropske smotre B divizije.

RTVTK