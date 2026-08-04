Privredno-turistička ruta „Put šljive“ će biti predstavljena na 53. Sajmu šljive u Gradačcu

Ove godine na Sajmu šljive u Gradačcu bit će predstavljena inicijativa za regionalnu privredno-turističku rutu „Put šljive“. Gradačac kao prepoznatljiv šljivarski kraj u Bosni i Hercegovini samo je jedna od budućih destinacija gdje će se promovisati šljiva i šljivarstvo.

Kako navode inicijatori ove ideje, želja je uspostavljanje međunarodno prepoznatljive destinacije koja će objediniti najznačajnija područja proizvodnje šljive, tradicionalne gastronomije, prerade voća, kulturnog naslijeđa i ruralnog turizma jugoistočne Evrope. Gradačac i Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije ”Sajam šljive” trebali bi biti platforma za realizaciju budućih aktivnosti.

– Ideja je bila da to provedemo na lokalnom nivou. Međutim, u razgovoru sa federalnim ministrom poljoprivrede Kemalom Hrnjićem, mi smo tu inicijativu proširili i na Republiku Hrvatsku i Republiku Srbiju. Resorno federalno ministarstvo će voditi aktivnosti sa njihovim ministarstvima poljoprivrede o uključivanju u ovaj projekat. Time, ova inicijativa dobija međunarodni karakter i od prvobitnog „Puta šljive“ prerasta u „Međunarodni put šljive Slavonija-Posavina-Majevica-Valjevo“, rekao je Mustafa Šakić, pomoćnik gradonačelnika Gradačca za privredu i član Organizacionog odbora 53. Međunarodnog “Sajma šljive”.

Oni koji prihvate biti dio ovog projekta će prvog dana 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije “Sajma šljive” u Gradačcu potpisati Memorandum o saradnji. Ovim Memorandumom uspostavlja se okvir za saradnju na pripremi, razvoju i promociji međunarodne razvojne i turističke rute „Put šljive“, koja će povezivati gradove, općine i regije na prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.

Na ovaj način otvaraju se mogućnosti privredne saradnje, zajedničkog nastupa na regionalnom i svjetskom tržištu ali i lakšeg pristupa sredstvima EU fondova. Razvoju privrede preko voćarstva a potom i ekonomije u sferi turizma.

Ruta predstavlja zajedničku platformu za razvoj poljoprivrede, turizma, kulture, gastronomije, poduzetništva i međunarodne saradnje.

Prvi koraci su već napravljeni i posjetioci “Sajma šljive” će moći uživati u Gradačačkom gastro fetivalu koji će se održati 14. i15. avgusta na platou sajmišta.

– Preko ove podsajamske aktivnosti želimo da vratimo šljivu u fokus Sajma u Gradačcu. Čini nam se da smo se u posljednje vrijeme udaljili od same šljive, a to je naša tradicija i ono na čemu je taj sajam i nastao. I kroz ovaj festival i inicijative koje pokrećemo želimo da oživimo i vratimo identitet samoj šljivi. To je prilika da kroz neke druge aktivnosti razvijamo poljoprivredu i privredu Gradačca pa i šire, ističe Mustafa Šakić. 53. Međunarodni sajma poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajma šljive u Gradačcu održat će se od 13. do 15.08.2026. godine i očekuje se dolazak oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Turske i zemalja regiona