EU od utorka pooštrava pravila: Evo šta mora imati svaki novi auto

Kako je saopštila Evropska komisija, od sutra na snagu stupaju nova pravila o bezbjednosti vozila, prema kojima svi novi putnički automobili i kombiji koji se plasiraju na tržište Evropske unije moraju da budu opremljeni dodatnim sistemima zaštite vozača, putnika i pješaka.
Nova pravila za automobile u EU
“Cilj novih propisa je da pametnija vozila doprinesu bezbjednijim putevima i smanjenju broja saobraćajnih nesreća”, naveli su iz Evropske komisije.
Navode da svi novi putnički automobili i laka komercijalna vozila moraće da imaju:
– napredni sistem automatskog kočenja u slučaju opasnosti, koji prepoznaje pješake i bicikliste
– sistem za upozorenje na ometanje pažnje vozača
– poboljšanu preglednost ispred vozila radi veće bezbjednosti u saobraćaju
– nove bezbjednosne testove za istrošene gume
– proširenu površinu bezbjednosnog stakla, projektovanu da pruži veću zaštitu pješacima u slučaju sudara
Zaštita pješaka i biciklista
Razvoj tehnologije, objašnjavaju iz Evropske komisije, omogućava da automobili aktivno pomažu vozačima u sprečavanju nesreća.
To je posebno kada su u pitanju najugroženiji učesnici u saobraćaju, poput pješaka i biciklista”, dodaju.
Dio šire evropske strategije
Inače, riječ je o nastavku primjene EU Uredbe 2019/2144, kojom se od proizvođača traži ugradnja naprednijih sistema pomoći vozaču, u cilju smanjenja broja nezgoda i boljom zaštitom svih učesnika u saobraćaju.
Nova pravila dio su šire evropske strategije unapređenja bezbjednosti u saobraćaju i razvoja inteligentnih vozila, sa ciljem da se u narednim godinama dodatno smanji broj saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom i teškim povredama.