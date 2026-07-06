EU od utorka pooštrava pravila: Evo šta mora imati svaki novi auto

Kako je saopštila Evropska komisija, od sutra na snagu stupaju nova pravila o bezbjednosti vozila, prema kojima svi novi putnički automobili i kombiji koji se plasiraju na tržište Evropske unije moraju da budu opremljeni dodatnim sistemima zaštite vozača, putnika i pješaka.

Nova pravila za automobile u EU

“Cilj novih propisa je da pametnija vozila doprinesu bezbjednijim putevima i smanjenju broja saobraćajnih nesreća”, naveli su iz Evropske komisije.

Navode da svi novi putnički automobili i laka komercijalna vozila moraće da imaju:

– napredni sistem automatskog kočenja u slučaju opasnosti, koji prepoznaje pješake i bicikliste

– sistem za upozorenje na ometanje pažnje vozača

– poboljšanu preglednost ispred vozila radi veće bezbjednosti u saobraćaju

– nove bezbjednosne testove za istrošene gume

– proširenu površinu bezbjednosnog stakla, projektovanu da pruži veću zaštitu pješacima u slučaju sudara

Zaštita pješaka i biciklista

Razvoj tehnologije, objašnjavaju iz Evropske komisije, omogućava da automobili aktivno pomažu vozačima u sprečavanju nesreća.

To je posebno kada su u pitanju najugroženiji učesnici u saobraćaju, poput pješaka i biciklista”, dodaju.

Dio šire evropske strategije

Inače, riječ je o nastavku primjene EU Uredbe 2019/2144, kojom se od proizvođača traži ugradnja naprednijih sistema pomoći vozaču, u cilju smanjenja broja nezgoda i boljom zaštitom svih učesnika u saobraćaju.

Nova pravila dio su šire evropske strategije unapređenja bezbjednosti u saobraćaju i razvoja inteligentnih vozila, sa ciljem da se u narednim godinama dodatno smanji broj saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom i teškim povredama.