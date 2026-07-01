Krišok preuzeo dužnost od Šmita

Luis Dž. Krišok preuzeo je dužnost v.d. visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, a na tu poziciju njega je imenovao Upravni odbora Savjeta za provođenje mira (PIC).

Krišok je rekao da će mandat obavljati u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom za mir i ovlašćenjima koja su povjerena visokom predstavniku.

“Počastvovan sam povjerenjem koje mi je ukazao Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira. Ovaj mandat obavljaću u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom za mir i ovlašćenjima povjerenim visokom predstavniku. Nastavljamo da budemo usmjereni na očuvanje mira i stabilnosti, pružanje podrške institucijama Bosne i Hercegovine, te obezbjeđivanje potpunog poštovanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine”, rekao je Luis Dž. Krišok, a saopšteno je iz OHR-a.

Krišok će na mjestu visokog predstavnika zamijeniti Kristijana Šmita koji je podnio ostavku na tu funkciju.

Inače, na zvaničnoj biografiji koja je objavljena na stranici OHR-a navodi se da je Luis Dž Krišok visoki zvaničnik Službe spoljnih poslova SAD na poziciji savjetnika.

Prije imovanja u OHR on je obavljao dužnost stalnog saradnika Stejt departmenta na Institutu Polar pri Međunarodnom centru za načune radnike Vudrou Vilson u Vašingtonu.

Od 2021. do 2023. godine bio je na dužnosti višeg zamjenika SAD za Arktik. Dužnosti koje je Krišok obavljao u inostranstvu na višem rukovodim funkcijama uključuju poziciju generalnog konzula SAD u Vladivostoku u Rusiji. Bio je i otpravnik poslova u St Džordžsu u Grenadi. Prije stupanja na dužnost u Stejt departmentu Krišok je predavao socijologiju na Uralskom državnom univerzitetu i bio zamjenik direktora Projekta građanskog obrazovanja u Rusiji.

Krišok je diplomirao teologiju i magistrirao teologiju. Istaknuti je diplomac Ajzenhauer škole za nacionalnu bezbjednost i strategiju resursa Univerziteta za nacionalnu odbranu gdje je studirao energetiku. Na stranici OHR-a navedeno je i da “radno poznaje” bosanski/srpski/hrvatski, ukrajinski i ruski jezik.