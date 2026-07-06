Državna služba u FBiH zapošljava: Objavljeni novi konkursi za radna mjesta

Na Facebook stranici Agencija za državnu službu FBiH objavljeni su novi konkursi za popunu radnih mjesta državnih službenika.

U Kantonu Sarajevo objavljena su dva nova javna konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika.

Prvi konkurs raspisan je za popunu radnog mjesta u Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo, gdje se traže kvalifikovani kandidati u skladu sa uslovima propisanim u javnom oglasu.

Drugi konkurs odnosi se na Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gdje su otvorene pozicije za stručne saradnike i savjetnike.

Kandidati imaju mogućnost prijave u skladu s procedurama Agencije za državnu službu FBiH putem elektronskog sistema eKonkurs.

Detaljne informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i rokovima za prijavu dostupne su na zvaničnoj platformi eKonkursa.

Građani koji ispunjavaju uslove pozvani su da se prijave u predviđenom roku i iskoriste priliku za zaposlenje u institucijama Kantona Sarajevo.

Podsjetimo, javni konkursi su dostupni i u drugim kantonima, a to možete pogledati na linku OVDJE.