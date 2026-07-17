Veliki iskorak za osobe s invaliditetom: Novi pravilnici omogućavaju zapošljavanje pod općim uslovima i profesionalnu rehabilitaciju.

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom usvojio je nove pravilnike kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva Fonda, a početkom avgusta očekuje se objava javnih poziva vrijednih 20,3 miliona KM.

Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na proširenje kruga korisnika koji mogu ostvariti podršku Fonda. Naime, pored osoba sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 60% i više, koje su i do sada mogle aplicirati za novčani stimulans za novo zapošljavanje, od sada tu mogućnost imaju i osobe sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%. Poslodavci mogu aplicirati za novčani stimulans za novo zapošljavanje osoba sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% pod općim uslovima (na otvorenom tržištu rada, u državnim organima, organima pravosuđa, organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima koja nisu osnovana za zapošljavanje osoba s invaliditetom, u skladu sa Zakonom), čime se dodatno podstiče uključivanje osoba sa invaliditetom na otvoreno tržište rada.

Također, osobe sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% mogu aplicirati na programe profesionalne rehabilitacije (LOT III) u vrijednosti do 7.000,00 KM, koji omogućavaju finansiranje ili sufinansiranje vanrednog srednjeg i visokog obrazovanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije, stručnih ispita, obuka, kurseva (uključujući IT, strane jezike i vozački ispit), te nabavku pomagala i opreme neophodne osobi sa invaliditetom za učenje i rad.

Ovakvo proširenje kruga korisnika omogućeno je zahvaljujući činjenici da Fond raspolaže dovoljnim finansijskim sredstvima, čime su stvoreni uslovi da pravo na podršku ostvare i osobe sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50%.

Obavještavamo javnost da Fond intenzivno provodi aktivnosti na pripremi dva javna poziva ukupne vrijednosti 20,3 miliona, i to za:

– Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2026. godini u vrijednosti od 12 miliona KM;

– Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u 2026. godini, u vrijednosti od 8,3 miliona KM.

Objava javnih poziva planirana je u prvoj polovini mjeseca avgusta 2026. godine.

Pozivamo sve zainteresovane poslodavce, organizacije osoba sa invaliditetom, osobe sa invaliditetom i druge potencijalne korisnike da prate web stranicu Fonda www.fond.ba, na kojoj će blagovremeno biti objavljeni tekstovi javnih poziva, uslovi, potrebna dokumentacija i rokovi za podnošenje prijava.

Fond ostaje posvećen stvaranju jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i unapređenju njihove profesionalne rehabilitacije kroz transparentne i dostupne programe podrške.