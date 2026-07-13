Zavidovići otkazali i koncert Dženana Lončarevića nakon što je 11. jula nastupao u Srbiji

Gradonačelnica Zavidovića Erna Merdić-Smailhodžić saopćila je da je odluka donesena nakon saznanja da je Lončarević 11. jula nastupao u Surdulici u Srbiji.

Organizacioni odbor manifestacije “Ljeto u gradu 2026”, čiji je pokrovitelj Grad Zavidovići, otkazao je i nastup pjevača Dženana Lončarevića.

Gradonačelnica Zavidovića Erna Merdić-Smailhodžić saopćila je da je odluka donesena nakon saznanja da je Lončarević 11. jula nastupao u Surdulici u Srbiji, u okviru manifestacije “Vlasinsko ljeto”, na dan obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici.

– Smatrali smo da u ovom slučaju moramo postupiti jednako kao i ranije. Grad Zavidovići ostaje dosljedan iskazivanju poštovanja prema žrtvama genocida, njihovim porodicama i vrijednostima koje baštinimo. Nakon takvog postupka, Dženanu Lončareviću nije mjesto na manifestaciji čiji je pokrovitelj Grad Zavidovići – navela je Merdić-Smailhodžić.

Dodala je da će javnost naknadno biti obaviještena o izvođaču koji će zamijeniti Lončarevića na ovogodišnjoj manifestaciji.

Podsjetimo, prethodno je iz istog razloga otkazan i koncert Alena Islamovića.