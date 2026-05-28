Lukavac pokrenuo generacijski projekat fabrike vode vrijedan desetine miliona KM

Grad Lukavac pokrenuo je novu fazu jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Tuzlanskom kantonu – izgradnje fabrike pitke vode koja bi trebala riješiti dugogodišnje probleme vodosnabdijevanja ovog grada, piše BiznisInfo.ba.

Naime, raspisan je tender vrijedan 1,22 miliona KM bez PDV-a za vanjsko uređenje i izgradnju pristupnog puta za novo postrojenje za pripremu i tretman pitke vode u Bokavićima. Radi se o prvoj fazi velikog projekta modernizacije centralnog vodovodnog sistema Lukavca.

Međutim, ukupna vrijednost projekta daleko je veća. Prema zvaničnim procjenama, kompletan projekat fabrike vode vrijedan je oko 25 miliona KM.

Prema nezvaničnim informacijama sa lokalnih medija – konačna cijena, zbog rasta troškova, dodatnih radova i razvoja kompletne infrastrukture, mogla dostići čak 40 do 50 miliona KM.

Generacijski projekat za Lukavac

Lokalne vlasti projekat fabrike vode godinama nazivaju “generacijskim projektom“, jer bi trebao trajno riješiti jedan od najvećih problema grada – stabilno snabdijevanje pitkom vodom.

Planirano je da novo postrojenje ima kapacitet od oko 120 litara vode u sekundi, a sistem bi koristio više izvorišta, uključujući akumulaciju Modrac i bunare u Bokavićima. Projekat uključuje:

postrojenje za tretman pitke vode,

novu infrastrukturu,

pristupne puteve,

te modernizaciju centralnog vodovodnog sistema.

Tender koji je sada raspisan odnosi se upravo na pristupnu infrastrukturu i vanjsko uređenje lokacije buduće fabrike.

Godinama prisutan problem vodosnabdijevanja

Problemi s vodom godinama opterećuju građane Lukavca, a tema fabrike vode jedna je od najvažnijih lokalnih infrastrukturnih priča posljednjih godina. Zbog toga gradske vlasti projekat predstavljaju kao ključnu investiciju za budućnost grada.

Istovremeno, projekat je izazvao i brojne polemike u javnosti – od pitanja finansiranja i kreditnog zaduženja do procjena konačne cijene i dinamike realizacije.

Tender vrijedan 1,22 miliona KM

Prema objavljenom tenderu, procijenjena vrijednost aktuelne faze iznosi 1,22 miliona KM bez PDV-a. Radovi obuhvataju:

vanjsko uređenje,

pristupni put,

te pripremu lokacije za buduće postrojenje.

Rok za izvođenje radova je 150 dana od uvođenja izvođača u posao. Ponude se primaju do sredine juna ove godine.

Ako projekat bude realizovan prema planovima, Lukavac bi u narednim godinama mogao dobiti potpuno novi sistem za tretman i distribuciju pitke vode.

